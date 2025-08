Altea Green Power, sottoscritti i contratti per l’emissione di un prestito obbligazionario non convertibile da 10 milioni

Altea Green Power

BPER Banca

(Teleborsa) -, azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nello sviluppo e realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabili, ha fatto sapere di aver perfezionato, in data odierna, i contratti per l’di un, garantito al 50% da, non convertibile e non subordinato, a tasso variabile, per un ammontare complessivo di, che sarà sottoscritto integralmente dain qualità di primo sottoscrittore del Prestito Obbligazionario e successivamente trasferito per una quota pari al 50%, quindi di, a(CDP), in qualità di co-investitore del Prestito Obbligazionario.del prestito saranno destinati a supportare parte dei fabbisogni finanziari del Gruppo relativi a nuovi investimenti in impianti di energia rinnovabile, come previsti dal. Gli investimenti sono conformi ai requisiti richiesti per poter beneficiare della Garanzia SACE. In particolare, tali investimenti consentiranno ad Altea Green Power di accelerare lo sviluppo didi proprietà in qualità di Independent Power Producer (IPP)."Il successo di questo prestito obbligazionario conferma la fiducia del mercato nella solidità del modello di business e nella visione strategica di Altea Green Power. Grazie al prestito obbligazionario potremo accelerare in modo significativo lo sviluppo dei nostri progetti fotovoltaici in qualità di produttori indipendenti di energia", ha dichiarato, Direttore Generale e Consigliere di Altea Green Power.