In evidenza Paycom Software sul listino di New York

(Teleborsa) - Ottima performance per la, che scambia in rialzo del 10,73%.Il confronto del titolo con l', su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 237 USD con tetto rappresentato dall'area 252,5. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 226,7.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)