Centerbridge Partners acquista MeridianLink per 2 miliardi di dollari

MeridianLink

(Teleborsa) -, fornitore di piattaforme software moderne per istituti finanziari e agenzie di informazione sui consumatori, ha stipulato un, società di investimento globale con una consolidata esperienza negli investimenti in servizi finanziari e tecnologia, in una transazione interamente in contanti che valuta MeridianLink circa. Al termine della transazione, MeridianLink diventerà una società privata.In base ai termini dell'accordo, gli azionisti di MeridianLink riceverannoordinaria posseduta. Il prezzo di acquisto rappresenta un premio di circa il 26% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni MeridianLink dell'8 agosto 2025, l'ultimo giorno di negoziazione completo prima dell'annuncio della transazione.Il board di MeridianLink ha approvato all'unanimità l'operazione, la cui conclusione è prevista per la seconda metà del 2025, subordinatamente all'approvazione degli azionisti di MeridianLink e al soddisfacimento delle autorizzazioni normative e delle consuete condizioni di chiusura. I titolari di circa ildell'operazione.