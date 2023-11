Generali, Donnet: "Società bene gestita. Azionisti premiano la stabilità"

Generali

(Teleborsa) - A dispetto delle guerre e della fase di rallentamento economico,e le agenzie di rating riconosceranno la sua solidità finanziaria. Ne è convinto, Amministratore delegato di, che affronta i temi di maggiore attualità in una intervista rilasciata alla testata Il Piccolo do Trieste."Con la nostra Fondazione lavoriamo insieme alle Nazioni Unite per dare", ha spiegato il manager, parlando della guerra in Ucraina e nella Striscia di Gaza ed aggiungendo "poi naturalmente ci sono le conseguenze economiche, che sono importanti ma superabili e gestibili. Per questo la mia".Donnet non si è espresso sull'operato del governo, ma ha ricordato che con un debito pubblico alto,. E si è detto convinto cheperché "è un grande Paese, con molte risorse, si farà quel che si deve fare".A proposito degli elevati, il numero uno del Leone di Trieste ha spiegato ". Avevamo imparato a farlo con i tassi bassi, con quelli alti torniamo a una condizione che già conoscevamo e che è favorevole agli investimenti e al business assicurativo".Donnet ha parlato del momento difficile per le, affermando, anche perché il lavoro della compagnia è diverso dalle banche che vendono solo prodotti finanziari. "Noi facciamo un altro mestiere:per le famiglie, i professionisti, le imprese.. Lo facciamo da dieci anni, da quando sono entrato in Generali Italia".Parlando delle battaglie per la conquista prima dipoi, il manager ha spiegato "quando gli investitori sono soddisfatti dei risultati raggiunti dal management, tendono a. Non vogliono assumersi rischi inutili" e per questo hanno prevalso le liste presentate dai Board anziché quelle concorrenti.