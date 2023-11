Rinnovo contratto bancari: chiesto un aumento di 435 euro

(Teleborsa) -Il Comitato di Presidenza, lunedì 6 novembre, al termine della riunione del comitato di presidenza, ha dato mandato pieno all’unanimità al presidente delIlaria Dalla Riva e al direttore generale dell’Abi Giovanni Sabatini, a proseguire le trattative per concludere in tempi rapidi il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del settore bancario. Il prossimo incontro tra Abi e sindacati (Fabi, First, Fisac, Uilca e Unisin) è previsto per giovedì 8 novembre. Le parti sociali hannoal livello medio di riferimento, e il ripristino della base completa del trattamento di fine rapporto che era stata ridotta con il contratto del 2012.In attesa del nuovo incontro formale di giovedì tra Abi e i sindacati, il presidente del Comitato affari sindacali e del lavoro, Ilaria Maria Dalla Riva, sta ragionando con i segretari generali delle organizzazioni del credito sull’equilibrio necessario per entrare nella parte finale della trattativa. In questo dialogo, però, è lo sblocco dei banchieri sul mandato pieno, all’unanimità, a proseguire le trattative per concludere in tempi rapidi il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dei, a Dalla Riva e al dg Giovanni Sabatini ad aver aperto la fase finale del negoziato."Presenti tutti i componenti, udita la relazione del Presidente del Casl Ilaria Dalla Riva, ha deliberato all’unanimità di dare mandato al presidente del Casl Dalla Riva e al direttore generale dell’Abi Giovanni Sabatini, a proseguire le trattative per concludere in tempi rapidi il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del settore bancario", si legge nella nota dell’associazione. E ha così dato un sostanziale via libera anche a trattare su tutto, inclusa la parte economica su cui i sindacati hanno chiesto un aumento di 435 euro al livello medio di riferimento, e il ripristino della base completa del trattamento di fine rapporto che era stata ridotta con il contratto del 2012.La parte economica ha rappresentato in questi mesi l’ostacolo principale da superare., che da un lato ha deciso di revocare il mandato di rappresentanza ad Abi per muoversi più liberamente.In attesa di giovedì, quando il dialogo tra Abi e i sindacati ripartirà ufficialmente da una prospettiva più concreta rispetto agli ultimi incontri, ci sarannotra i segretari generali e Abi, per poter preparare il terreno e cercare di chiudere la partita in tempo utile per poter. Per raggiungere questo obiettivo, per ragioni tecniche,. Oltre questi tempi, la prima tranche di aumento scivolerebbe nell’anno nuovo. Anche perché, una volta trovata l’ipotesi di accordo, i lavoratori dovranno votare l’intesa nelle assemblee.