Eprcomunicazione, nuovi contratti da 240.000 euro per controllate Justbit e Cernuto Pizzigoni

(Teleborsa) - Eprcomunicazione, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella comunicazione e relazioni pubbliche, ha comunicato che le controllate Justbit e Cernuto Pizzigoni & Partners hanno finalizzato nuovi contratti per un valore complessivo di 240.000 euro.

Il primo contratto riguarda una campagna di influencer marketing, gestita da Justbit, con l'obiettivo di aumentare la visibilità e l'engagement di un importante brand nel settore delle telecomunicazioni. Il contratto avrà durata quadrimestrale e terminerà il 12 aprile 2026, per un importo pari a 140.000 euro.

Il secondo contratto riguarda la gestione di una campagna 5x1000 per l'anno 2026 di una primaria azienda di ricerca e cura sanitaria, che ha scelto di affidarsi a Cernuto Pizzigoni & Partners. Il contratto, si svolgerà nel corso dell'anno 2026 e terminerà il 31 dicembre 2026, per un importo pari a 100.000 euro.
