Eprcomunicazione, nuovi contratti da 240.000 euro per controllate Justbit e Cernuto Pizzigoni

Eprcomunicazione

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella comunicazione e relazioni pubbliche, ha comunicato che le controllate Justbit e Cernuto Pizzigoni & Partners hanno finalizzatoIl primo contratto riguarda una campagna di influencer marketing, gestita da, con l'obiettivo di aumentare la visibilità e l'engagement di un importante brand nel settore delle telecomunicazioni. Il contratto avrà durata quadrimestrale e terminerà il 12 aprile 2026, per un importo pari a 140.000 euro.Il secondo contratto riguarda la gestione di una campagna 5x1000 per l'anno 2026 di una primaria azienda di ricerca e cura sanitaria, che ha scelto di affidarsi a. Il contratto, si svolgerà nel corso dell'anno 2026 e terminerà il 31 dicembre 2026, per un importo pari a 100.000 euro.