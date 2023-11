Simest: 8 milioni di euro per rafforzare il Gruppo FITT, leader nella produzione di tubi in materiale termoplastico

(Teleborsa) -la società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti per l’internazionalizzazione delle imprese italiane, ha concluso un iper contribuire al consolidamento nel mercato nord-americano diLa liquidità sarà utilizzata per la realizzazione di un nuovo stabilimento produttivo di circa 14.000 mq nello stato dell’Indiana, ad Anderson, consentendo alla società di crescere nel ricco mercato nordamericano.All’operazione - strutturata in parte tramite la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato e in parte attraverso l’erogazione di un finanziamento soci - ha partecipato anche ilgestito da SIMEST per conto del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale.A contribuire alla decisione di SIMEST di supportare la crescita internazionale del Gruppo FITT,. A partire dal luglio 2021, infatti, FITT è diventata "Società Benefit", perseguendo nell’ambito della sua attività di business finalità di beneficio comune, operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente e creando valore per tutti gli attori coinvolti lungo la filiera produttiva."È un progetto sfidante che consoliderà la presenza internazionale del Gruppo frutto di una visione globale attraverso un approccio locale, 'Glocal', che avvicina le fasi di acquisto delle materie prime, di produzione e di logistica ai mercati di riferimento. Ringrazio SIMEST per la proficua collaborazione e il supporto in questo progetto strategico", dichiara