UBS chiude trimestre in rosso ma titolo corre in Borsa

UBS

(Teleborsa) - Prima perdita in quasi sei anni per, a causa dell’integrazione in corso del Credit Suisse. La banca di Zurigo ha chiuso il terzo trimestre con un rosso di 785 milioni di dollari.Inoltre i ricavi totali del gruppo sono stati di 11,7 miliardi di dollari, con un aumento del 23% rispetto ai 9,54 miliardi di dollari del secondo trimestre."E' stato un trimestre sfidante, con grandi incertezze, ulteriore deterioramento del contest geopolitico e rapidi cambiamenti nelle previsioni economiche, nonostante questo siamo rimasti focalizzati sul cliente, abbiamo avuto una solida performance e la nostra capitalizzazione rimane forte" ha commentato il CEO, Sergio Ermotti.Il titolo UBS, alla borsa di Zurigo, sta registrando una buona performance evidenziando un guadagno di circa il 4%.