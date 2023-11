Citi paga 25,9 milioni di dollari per risolvere accuse discriminazione negli USA

Citigroup

(Teleborsa) - Il Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) degli Stati Uniti haai consumatori per aver discriminato intenzionalmente e illegalmente i richiedenti di carte di credito che la banca ha identificato come armeno-americani.Dal 2015 al 2021, Citi ha discriminato i richiedenti di determinati prodotti di carte di credito,, che sospettava fossero di. I supervisori di Citi hanno cospirato per nascondere la discriminazione istruendo i dipendenti a non discutere le pratiche discriminatorie per iscritto o su linee telefoniche registrate. I dipendenti di Citi hanno mentito anche sui motivi del rifiuto, fornendo false ragioni ai richiedenti respinti. Secondo l'ordinanza odierna, Citi pagherà 1,4 milioni di dollari ai consumatori danneggiati insieme a una sanzione di 24,5 milioni di dollari."Il CFPB ha scoperto che Citi discriminava intenzionalmente i candidati di origine armena, principalmente in base all'ortografia del loro cognome - ha affermato il direttore del CFPB Rohit Chopra - Citi. In realtà, Citi ha fabbricato illegalmente documenti per nascondere la propria discriminazione".Almeno dal 2015 al 2021, Citi ha preso di mira i richiedenti di carte di credito con cognomi che i dipendenti Citi associavano all'origine armena, nonché i richiedenti ao dintorni. La banca ha preso di mira specificamente i cognomi che terminano in "-ian" e "-yan". Soprannominata "Piccola Armenia", Glendale ospita circa il 15% della popolazione armena americana negli Stati Uniti.