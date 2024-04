Philips, 1° trimestre in rosso con pagamento di 1,1 miliardi di dollari per controversia Respironics

Philips

(Teleborsa) -, multinazionale olandese attiva nel campo elettronico e delle tecnologie per la salute, ha chiuso ildel 2024 con unpari a 4,1 miliardi di euro, con una crescita comparabile del 2,4%. Ilrettificato è stato pari al 9,4% delle vendite. Ilè stato negativo per -824 milioni di euro (su cui pesa l'accordo per la controversia Respironics da 1,1 miliardi di dollari negli Stati Uniti), mentre il deflusso di free cash è stato di 336 milioni di euro."Abbiamo, con una crescita degli ordini acquisiti al di fuori della Cina che è diventata positiva e un forte miglioramento dei margini - ha commentatodi Philips - Supportati dai principali lanci di innovazione e da una forte attenzione alle nostre priorità di esecuzione, rimaniamo fiduciosi nel nostro piano di miglioramento delle prestazioni per il 2024"."La sicurezza e la qualità dei pazienti sono la nostra massima priorità e abbiamo intrapreso- ha spiegato - La bonifica degli apparecchi per la terapia del sonno dei pazienti è quasi completata e i risultati dei test finora mostrano che l'uso di questi apparecchi non dovrebbe comportare danni apprezzabili alla salute. Ci rammarichiamo della preoccupazione che i pazienti hanno provato".Philips hain una transazione di casi di lesioni personali negli Stati Uniti relativi al ritiro globale dei ventilatori utilizzati per trattare l'apnea notturna. La società ha affermato di non ammettere alcuna colpa o responsabilità.Philips ha ribadito la propria. Per l'intero anno 2024, Philips continua a prevedere una crescita delle vendite comparabili del 3-5% e un margine EBITA rettificato dell'11-11,5%. Il free cash flow previsto è ora aumentato a 0,9-1,1 miliardi di euro nel 2024, compresa la ricezione da parte degli assicuratori per le richieste di indennizzo per responsabilità da prodotto Respironics e il pagamento rimanente relativo alla liquidazione della perdita economica.