Eicma, i numeri dell'80esima edizione: oltre 2030 brand presenti e 700 espositori diretti

(Teleborsa) - Oltre 2030 brand presenti, 700 espositori diretti, di cui il 67% proveniente dall'estero in rappresentanza di quarantacinque Paesi. Più del 30% sono imprese che espongono per la prima volta, otto i padiglioni occupati, due in più rispetto al 2022. E poi decine di migliaia di operatori del settore da 120 differenti nazioni e giornalisti, content creator, professionisti della comunicazione di oltre sessanta diverse nazionalità. Sono questi i numeri dell'Edizione numero 80 diche ha preso il via ieri nel quartiere espositivo di Fiera Milano a Rho e andrà in scena fino a domenica 12 novembre."Dati da olimpiade, un'olimpiade della passione e della mobilità su due ruote che, a differenza dei giochi olimpici, si celebra ogni anno", ha commentato ildurante l'evento inaugurale alla presenza del"Due terzi degli espositori presenti a Eicma arrivano dall'estero e questo deve essere un motivo di vanto, non di preoccupazione. L'industria italiana non teme rivali, se punta sulla qualità", ha dettoLe due ruote saranno protagoniste anche delcome ha spiegato Salvini che si è confrontato sul tema con i vertici di Eicma e Ancma, Associazione nazionale ciclo motociclo accessori. L'obiettivo è anche quello di portare una maggiore sicurezza per chi viaggia sulle due ruote, moto o bici. "Per me è un onore da milanese e da ministro inaugurare la più importante fiera del mondo per le bici e per le moto – ha commentato–, l'obiettivo è quello di aiutare le imprese italiane a crescere ancora ma il mio dovere è mettere in sicurezza la vita dei ciclisti, dei motoscooteristi e dei motociclisti e nel nuovo codice della strada prevediamo sanzioni più severe per chi sbaglia. E soprattutto guardrail salvavita sempre più presenti per salvare le vite dei motociclisti. Ci sono alcuni milioni di euro destinati a rinnovare i guardrail, per un grande intervento di messa in sicurezza".Sono sempre di più, come dimostrano i dati del mercato, le persone che decidono di viaggiare sulleche nel 2023 hanno visto unaCon il mese di ottobre come ultimo dato disponile sono complessivamente a quota, inoltre per la prima volta dal 2011 viene superata la soglia dei 300mila veicoli messi su strada nel consuntivo dell'anno. Sul fronte della situazione è più difficile con il consuntivo di ottobre che si ferma a 753 unità vendute, corrispondenti a un - 44,30% sul 2022. Ilnel 2022 ha fatto segnare invece un -10% sull'anno precedente. Le stime delle vendite di Confindustria Ancma descrivono comunque un'Italia che sceglie la bici, con oltre 1,7 milioni di biciclette vendute nel 2022 e le eBike che, grazie a 337.000 pezzi, volano a +14% (+72% dal 2019).Una storia lunga 109 anni e un'evoluzione da fiera a un evento espositivo unico, Eicma ha nella ricca offerta di contenuti e nella duplice natura b2c e b2d i suoi valori più importanti. Dopo la due giorni dedicata ai media e al business,Tra lel'area Yum, uno spazio espositivo interamente dedicato alla mobilità urbana con la conferma dell'area test per le e-bike e l'Eicma Esports Arena, che debutta in fiera portando per la prima volta il mondo dal gaming nelle kermesse meneghina. Nell'area esterna MotoLive invece, il pubblico potrà assistere a spettacoli, esibizioni di stuntmen, gare di motocross e run di Freestyle e Trial Acrobatico ed effettuare test ride di moto.