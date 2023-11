Immobiliare, settore alberghiero non virtuoso per consumi energia e emissioni

(Teleborsa) -in ambito europeo, fatta, mentre il settore sanitario risulta il meno efficiente.evidenzia un calo dei consumi e delle emissioni di CO2 in quasi tutti i settori, ad eccezione degli hotel.E' quanto emerge dall’aggiornamento annuale dell’, società di data intelligence ESG per il settore immobiliare commerciale. L’Indice, che misura la performance ambientale del Real Estate, fornisce i valori di riferimento sul consumo energetico e sulle emissioni di CO2 del Top 30%, del Top 15% e della media degli edifici più performanti di vari Paesi e della media UE, definendo quali investimenti sono da considerarsi sostenibili secondo la tassonomia europea. In base ai criteri fissati dalla UE, infatti, gli edifici che si trovano nel Top 15% del patrimonio edilizio in termini di consumo energetico vengono considerati investimenti sostenibili e rappresentano un punto di riferimento per l'intero settore.L'Indice ESG mostra che le performance del settore immobiliare commerciale europeo possono cambiare di anno in anno a seconda della tipologia:hanno registrato unfinale, a differenza degli, dove il consumo è, e della, dove è rimastoNello specifico, in Italia, le diverse tipologie di edifici mostranoglisono l’unico settore ad avered. Un incremento, come anche per altri paesi in Europa, legato alla ripresa economica del settore, che sottolinea la necessità di considerare le prestazioni ed il rinnovamento degli edifici, non solo in termini di efficienza energetica ma anche in termini di utilizzo.Laè il comparto che registra ilattestandosi su un consumo energetico medio relativamente basso (100 kWh/m2). Bisogna però considerare l’orario di funzionamento del magazzino e le diverse prestazioni dei magazzini per i prodotti freddi e dei magazzini per i prodotti secchi, su cui influiscono anche le temperature elevate che si possono raggiungere in Italia. In netta riduzione anche leGlisono quelli chen termini diin un anno,a circa 81 kWh/m2 grazie anche ad un clima più mite., che comprende ospedali, case di riposo e strutture sanitarie,fra quelli analizzati, con una 225 kWh/m2, e quello con, che però sono scese in percentuale più significativa (-7,7%).Ilè il secondo settore pere presenta anche un buon tasso di riduzione delmentre gli uffici mostrano performance stabili rispetto al 2021, con solo il -0,6% di consumo medio di energia e il -2,5% di emissioni di CO2.Dei cinque settori analizzati in Europa, quelloin termini difinale. Gli hotel di lusso sono i principali responsabili di questo incremento, a causa della tipologia dei servizi offerti.Per quanto riguarda invece lei settoriregistrano le emissioni