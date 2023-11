Istat, nascono nuove imprese ma aumentano anche fallimenti

(Teleborsa) - Dopo il calo del secondo trimestre,, fatta eccezione per l'industria in senso stretto, che è l'unico settore con dinamica negativa. Secondo l', il numero complessivo di registrazioni di nuove imprese segna nel terzo trimestre unrispetto al trimestre precedente.è quello dell’iin senso stretto, in calo del 2,5%. Glisono quelli dei(+8,6%), dei servizi di(+6,6%), del(+5,9%) e delle costruzioni (+5,5)., le registrazioni complessive risultano in aumento. Anche in questo caso l’industria in senso stretto è l’unico settore in flessione (-10,2%). Fatta eccezione per la modesta crescita nelle costruzioni (+1,4%) e il debolissimo aumento nei servizi di informazione e comunicazione (+0,2%), nei restanti settori si rilevano incrementi consistenti.sia rispetto al secondo trimestre di quest’annosia rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno (+11,4%).