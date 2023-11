Lavoro, dipendenti settore privato in crescita del 4,3% nel 2022

(Teleborsa) - E' cresciuto il numero dper il contributo offerto sia dai lavoratori intermittenti (+18%) sia di quelli in somministrazione (+7,8%). E' il quadro offerto dall'ultimo Osservatorio dell'INPS sui lavoratori dipendenti nel settore privato relativo al 2022.Nel 2022 i lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi operai agricoli e domestici) sono stati, con una, costantemente più alta per il genere maschile (26.227 euro contro 18.305 euro per le femmine). Gli(9.359.163 lavoratori) rappresentano, contro il 37% degli impiegati, il 4% degli apprendisti, il 3% dei quadri e lo 0,8% dei dirigenti. Rispetto al genere, i lavoratori maschi rappresentano il 57,2% della distribuzione.lavora nelle regioni del; segue il Nord-est con il 23,5%, il Centro con il 20,7%, il Sud con il 16,9%, le Isole con il 7,3%, mentre solo lo 0,1% lavora all’estero.Nel 2022 il numero dicon almeno una giornata retribuita nell’anno è risultato pari a. A livello territorialedei lavoratori intermittenti lavorano, mentre gli intermittenti nel Mezzogiorno (Sud più Isole) costituiscono meno del 15% del totale. Il Centro è rappresentato dal 22% circa. Rispetto al genere, leLaannua nel 2022 è pari anel complesso.Il numero dicon almeno una giornata retribuita nell’anno è risultato pari aI lavoratoridella distribuzione. Laannua nel 2022 è pari anel complesso, è costantemente(10.943 euro contro 8.061 euro per le femmine). Analizzando la distribuzione dei lavoratori per area geografica di lavoro, nel 2022 ildei lavoratori dipendenti in somministrazione lavora nelle; seguono il Centro (17,9%), il Sud (9,7%) e le Isole (3%).