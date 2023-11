Sottoscritto il "Patto per la maternità". Meloni: parole chiave futuro e investimento

(Teleborsa) - È stato sottoscritto ieri a Roma il “”, lanciato dal ministero per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, nel corso di un evento dal titolo “La maternità (non) è un'impresa”. “Siamo qui per proporre un'alleanza perché l'Italia, l'Europa hanno un problema: che consistenza avranno le prossime generazioni rispetto allo spopolamento”, ha dichiarato la ministra, alla presentazione del codice di autodisciplina di imprese a favore della maternità dal titolo “La maternità (non) è un'impresa”.Per Roccella "abbiamo tanti fronti che si aprono e da coprire, questo governo per la prima volta ha messo al centro il tema della, lo ha messo al centro del dibattito pubblico, affrontandolo in maniera trasversale e più ampia, siamo all'". La ministra ha sottolineato: "Non siamo dirigisti, non crediamo ai piani quinquennali, crediamo nellae vogliamo creare un ambiente amichevole per lee lanel mondo del lavoro. Per questo dobbiamo valorizzare il lavoro di cura".L'accordo siglato con diverse aziende contiene ": un accompagnamento al rientro al lavoro dopo la maternità, l'aspetto sanitario come lo screening sulla fertilità e poi il più importante cioè la flessibilità con una valutazione degli obiettivi e non solo della presenza sul lavoro". Presente anche la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali,La presidente del Consiglioha invece inviato un videomessaggio in cui ribadisce che lae la natalità sono al centro dell'azione di governo: “Futuro e investimento sono le parole chiave di questo patto”. ha detto. “Senza figli avremo un’Italia più povera, sarà a rischio la sostenibilità del nostro welfare e verrà meno quellasulla quale si fonda la capacità di portare nel futuro la nostra identità di popolo”, ha aggiunto Meloni.“Per decenni c’è stata molta disattenzione nei confronti della famiglia e, mentre altrove si correva ai ripari, da noi parlare di sostegno alla natalità sembrava quasi essere un tabù – ha affermato la presidente del Consiglio –. Ecco, noi abbiamo infranto quel tabù, abbiamo messo la famiglia e la natalità al centro della. Lo abbiamo fatto nonostante le poche risorse che avevamo a disposizione: con questa legge di bilancio, con quella precedente abbiamo messo in campo un pacchetto diche vale complessivamente oltre due miliardi e mezzo di euro. Chiaramente non è sufficiente, lo sappiamo bene, però la direzione tracciata, è chiara e disegna una visione”.Meloni ha detto che si tratta di una sfida per la: “è una sfida per il futuro dell’Italia, è una sfida per la libertà, in particolare delle donne. Perché purtroppo, sono ancora troppe lecostrette a dimettersi dal lavoro dopo essere diventate mamme; sono ancora troppe le mamme lavoratrici che vedono il proprio percorso di carriera ostacolato da un sistema che non riconosce il valore di quello che fanno; sono ancora troppe le donne che rinunciano a mettere al mondo unperché vivono questa scelta come una scelta alternativa alla. E noi non possiamo permettere tutto questo”.“Lae la mancanza di libertà sono in fondo due facce della decrescita - ha concluso Meloni - E la, checché ne dica qualcuno, non è mai felice. Noi vogliamo che l’Italia cresca, che cresca la libertà dei suoi cittadini, il benessere dei suoi lavoratori, il suo tessuto produttivo. Un’impresa a misura di mamma e di bambino può essere una chiave di volta per affrontare tutti insieme questa sfida”.