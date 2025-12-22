GPI, nuovo patto parasociale tra FM e CDP su trasferimento azioni

GPI

(Teleborsa) - L'azionista di controllo(del CEO Fausto Manzana) ehannoavente ad oggetto azioni ordinarie di, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo dei sistemi informativi e servizi per la sanità. Il patto ha. Il patto è volto essenzialmente a stabilire i termini e le condizioni che disciplinano talune limitazioni e impegni afferenti al trasferimento delle partecipazioni nella società, nonché alcune previsioni relative alla governance.Sono oggetto del pattoda FM e da CDPE. Ad oggi, FM detiene 13.857.759 azioni ordinarie, rappresentative del 47,94% del capitale sociale, pari al 57,30% dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea dei soci; e CDPE detiene 5.323.193 azioni ordinarie, rappresentative del 18,42% del capitale sociale, pari al 22,32% dei diritti di voto.Scendendo nei dettagli, ai sensi del patto e per l'intera sua durata, qualora FM riceva un'offerta da - o concluda un accordo preliminare con - uno o più potenziali acquirenti, ovvero intenda procedere a vendite sul mercato o anche tramite accelerated bookbuilding, aventi ad oggetto il trasferimento di tutte o parte delle sue azioni della società,del numero di azioni complessivamente oggetto dell'offerta pervenuta dal potenziale acquirente ovvero del range prospettato da FM in caso di vendita sul mercato.Il diritto di co-vendita di CDPEdi trasferimenti liberi: trasferimenti di azioni della società da parte di FM in favore di manager e/o dipendenti della società medesima, sia a titolo personale sia per il tramite di società da essi interamente costituite e/o interamente partecipate salvo eventualmente la partecipazione di FM; trasferimenti di azioni della società da parte di FM in favore di società sue controllanti o controllate; trasferimenti di azioni della società da parte di FM, in un numero di azioni complessivamente non superiore al 5% del capitale sociale di GPI, che siano ritenuti necessari da parte dell'organo amministrativo di FM al fine di far fronte ai suoi obblighi finanziari, inclusi (ma non limitatamente a) quelli stabiliti dai principali contratti di finanziamento attualmente in essere, o che potranno essere in futuro conclusi, tra FM e qualsiasi istituto bancario; trasferimenti in conseguenza dei quali il terzo potenziale acquirente sia tenuto al lancio di un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle azioni della società.Nel contesto di quanto precede, CDPE farà quanto in proprio ragionevole potere, nel rispetto della legge applicabile e dello statuto della Società, affinché il presidente del CdA della società in carica alla data delle presenti informazioni essenziali(pur mantenendo la carica di consigliere).