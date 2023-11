Banche, FABI: 2023 anno da incorniciare, ora riconoscimenti a lavoratori

(Teleborsa) - Sono statiquelli registrati neidalle. L'aumento dei tassi di interesse deciso dalla Banca centrale europea ha infatti spinto i risultati del settore bancario del paese: il "fatturato" si è attestato, dopo tre trimestri, a 47,4 miliardi, sostenuti prevalentemente dai ricavi legati agli interessi sul credito a imprese e famiglie (27,6 miliardi), ambito che corrisponde quasi al doppio di quanto incassato, tra altro, con le commissioni su servizi e attività di risparmio gestito (15,9 miliardi). Rispetto al totale delle entrate, i primi cinque gruppi hanno realizzato, mentre l'8% (3,7 miliardi) è rappresentato altri ricavi (trading e altri proventi finanziari). È la fotografia del settore tracciata dalla FABI (Federazione autonoma bancari italiani), importante organizzazione sindacale della categoria.I primi 9 mesi del 2023 sembrano rilanciare, nel settore bancario italiano,, che avevano subito, nel 2020 e nel 2021, il sorpasso a vantaggio delle commissioni. Già lo scorso anno, il margine d'interesse era tornato a essere la prima fonte di ricavo degli istituti di credito italiani.Inoltre, il netto miglioramento della qualità del credito si è tradotto, per i primi cinque gruppi, insui rischi e minori svalutazioni. L'aumento di utili e redditività, frutto anche di una attenta gestione sul fronte delle spese, si riflette anche sul versante del: il risultato medio per i primi cinque gruppi è pari al 46% (si va dal 39% al 49,5%): questo parametro, che indica l'efficienza di una banca (più è basso, più è positivo), non è mai stato così contenuto e solo cinque anni fa, nel 2018, per l'intero settore, si attestava al 62% medio.Secondo la FABI, quelli dei primi nove mesi sono i migliori risultati di sempre sia per utili sia ricavi, con glie i non performing loan (NPL) che ormai non catalizzano più l'attenzione come in passato perché la qualità del credito si mantiene decisamente buona."Se a questo si aggiunge il miglioramento degli indici patrimoniali e dei livelli di liquidità,e il prossimo biennio, stando anche alle indicazioni contenute nei documenti delle principali banche, porterà a risultati analoghi se non migliori", si legge nella nota della FABI.I dati "dimostrano, ancora una volta, che col nuovo contratto nazionale- ha affermato il segretario generale della FABI,- I 435 euro medi mensili chiesti da tutti i sindacati rappresentano una richiesta legittima e giustificata tanto dal recupero dell'inflazione tanto dal riconoscimento per la produttività".