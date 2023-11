EdiliziAcrobatica, ricavi 9 mesi salgono a 118 milioni di euro

EdiliziAcrobatica

(Teleborsa) -, società specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso iconpari a 118 milioni di euro, in crescita del 6% rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente quando si attestarono a 111 milioni di euro.In particolare, in, per quanto riguarda le sedi dirette, i ricavi prodotti nei primi nove mesi del 2023 sono pari a 86 milioni di euro, in lieve flessione (-16,7%) rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente quanto toccarono 103 milioni, beneficiando degli incentivi di Stato., la società del gruppo attiva nel settore dell'efficientamento energetico, che ha registrato ricavi per 23,4 milioni di euro, in forte aumento rispetto a 3,7 milioni di euro registrati al 30 settembre 2022. La controllata Enigma Capital Investments di Dubai registra ricavi pari a 4,4 milioni di euro."I ricavi dei primi 9 mesi, in crescita rispetto al già straordinario risultato dello stesso periodo del 2022 - ha commentato il- confermano la tendenza molto positiva del gruppo. Per quanto ci riguarda, poi, non possiamo non segnalare come il: le azioni commerciali innovative che abbiamo messo in campo attraverso partnership con un primario istituto bancario; l'internazionalizzazione attraverso l'acquisizione del 51% di Enigma Capital negli Emirati Arabi; e la diversificazione del business attraverso la costituzione di Acrobatica Energy per sfruttare le opportunità della Direttiva sull'efficienza energetica nell'edilizia".