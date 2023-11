Eventi e scadenze del 9 novembre 2023

Lunedì 06/11/2023

Martedì 07/11/2023

Mercoledì 08/11/2023

Giovedì 09/11/2023

(Teleborsa) -- Seul - Il Presidente Sergio Mattarella sarà in visita di Stato nella Repubblica di Corea- Milano, Rho-Fiera - Esposizione tra le più importanti a livello mondiale per l’intero settore delle 2 ruote. Rappresenta il tool di marketing di ANCMA, l’Associazione Confindustriale di categoria della quale fanno parte le più prestigiose aziende dell’industria del settore. Si tratta dell'evento più visitato al mondo per numero di Espositori, Visitatori, Operatori e Stampa a livello internazionale- Evento di riferimento in Europa per le tecnologie, i servizi e le soluzioni industriali nei settori della green and circular economy. Punto di incontro tra industrie, stakeholder, policy maker, opinion leader e autorità locali. La 26ª edizione, di Italian Exhibition Group, si svolgerà in Fiera a Rimini- Milano, Allianz MiCo - Summit dedicato alle applicazioni pratiche dell’Intelligenza Artificiale. Un evento in cui aziende, esperti, manager e innovatori si confrontano sul futuro e sull’impatto nel business delle 'tecnologie emergenti', con aziende leader nello sviluppo dei nuovi processi del futuro- Roma - Ottava conferenza Frontiers Health 2023, uno degli eventi globali di maggior prestigio sull'innovazione digitale nella sanità, con una forte attenzione alle terapie digitali, alle tecnologie avanzate, alla trasformazione sanitaria, agli investimenti e allo sviluppo dell'ecosistema- Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio- Festival delle Città Impresa è un luogo di dibattito sui temi legati allo sviluppo delle imprese e dei territori. Si svolge in due città simbolo: Vicenza e Bergamo. Interverranno i più importanti esponenti del mondo delle imprese, del trasferimento tecnologico e delle istituzioni. Partecipa, tra gli altri, il ministro Pichetto Fratin- Tashkent - Il Presidente Sergio Mattarella sarà in visita in Visita Ufficiale nella Repubblica dell'Uzbekistan- Bollettino economico- Riunione informale ECOFIN a Bruxelles. Partecipa il ministro Giorgetti e il Vicepresidente della BCE, Luis de Guindos- La 29° edizione del MedFilm si svolge a Roma, con un ricco programma di film, meetings professionali, anteprime, focus ed eventi speciali. Festival dedicato alla promozione e diffusione del cinema del mediterraneo, mediorientale ed europeo09:10 -- La Conferenza della BCE sui sui mercati monetari 2023, si svolge a Francoforte. Interviene, tra gli altri, il capo economista della Banca Centrale Europea, Philip Lane09:30 -- Roma - Durante il convegno verrà presentato il Primo Rapporto nazionale sulla rigenerazione urbana, di Scenari Immobiliari in collaborazione con Urban UP | Unipol. Con Mario Breglia presidente di Scenari Immobiliari e Giuseppe Lobalsamo direttore Immobiliare di Gruppo Unipol. Saluto istituzionale del vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini10:00 -- Milano, Campus Durando - Durante il convegno "5g: Le reti industriali mettono in moto il mercato", verrà presentata la ricerca che espone in maniera approfondita i risultati emersi dalla Ricerca 2023 dell’Osservatorio 5G & Beyond11:15 -- Tecnopolo Tiburtino, Roma - Cerimonia di presentazione della Space Smart Factory, la fabbrica interamente digitale di Thales Alenia Space che utilizzerà tecnologie avanzate per la realizzazione di satelliti, costellazioni e mega costellazioni. Tra gli interventi, i Presidenti della CCIAA di Roma e del Tecnopolo e l' AD di Thales Alenia Space Italia11:30 -- Sede MIMIT, Roma - L'evento è realizzato nell’ambito della collaborazione tra Ministero delle Imprese e del Made In Italy e Associazione Esposizione e Fiere italiane per la valorizzazione dell’eccellenza del sistema fieristico italiano17:00 -- Bologna - BNP Paribas in collaborazione con Certificati e Derivati e Gabriele Bellelli organizza un evento formativo di educazione finanziaria sul tema della costruzione di portafogli di investimento efficienti. Gli esperti analizzeranno e commenteranno le sensibilità delle diverse strutture di portafoglio sulla base di diverse condizioni di mercato18:30 -- Bruxelles - La Presidente della BCE, Christine Lagarde, inaugura la Casa dell'Euro- Asta BOT- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2023- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione della relazione finanziaria trimestrale al 30 settembre 2023- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione dell’Interim Management Statement al 30.09.2023 - A seguire comunicato stampa.- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati finanziari alla Comunità Finanziaria- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2023 - Comunicato stampa- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili ad analisti finanziari e investitori istituzionali- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione dei Risultati al 30 settembre 2023- Appuntamento: Presentazione dei risultati 9M23 e conference call- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2023- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2023- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2023- CDA: Approvazione della informativa periodica volontaria relativa ai nuovi ordini e all’andamento del business al 30 settembre 2023- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive11:00 -- Appuntamento: Presentazione alla comunità finanziaria dei Risultati economico - finanziari del Gruppo TIM al 30 settembre 202315:00 -- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati dei 9M 2023. Interverranno il CEO e il CFO di BFF Banking Group