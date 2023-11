Ex-Ilva, sindacati "insoddisfatti" proclamano sciopero 8 ore

Arcelor Mittal

(Teleborsa) -. Una riunione "tecnico-operativa" a cui hanno preso parte i Capi di Gabinetto della Presidenza del Consiglio e dei ministeri competenti (Lavoro, MIMIT e Sud). Lato sindacati sono intervenuti i rappresentanti di Fim-Cisl, Fiom- Cgil, Uilm-UIL, Usb e Ugl metalmeccanici.Il"stabile e permanente" - spiega una nota di PalazzoN Chigi - hasulle azioni che il Governo sta portando avanti per affrontare le complesse questioni che caratterizzano da decenni l’impianto siderurgico di Taranto. Un confronto importante per l'esecutivo, che punta aitaliano ed ache devono essere assunti da tutte le parti.Il Governo ha ribadito ai sindacati gli impegni assunti che prevedono l’assolutadello stabilimento nonché della sospensione dell’attivitàche l’obiettivo resta quello del raggiungimento nel tempo di. I sindacati sono stati aggiornati anche sul tema relativo alla, questione ritenuta essenziale dall’Esecutivo, che hai lavoratori che si occupano di manutenzione. Per quanto riguarda la Cig si è stato ricordato che nellaè stata inserita una norma che può essere rimodulata a seconda dei livelli produttivi, su cui l’azienda si è impegnata, con l’obiettivo prioritario di. Oltre alle garanzie sulla sicurezza degli stabilimenti, sono stati forniti anche aggiornamenti sulla positiva definizione dellain atto, sullenell’ambito della revisione del PNRR legata al capitolo REPowerEu e sulla verifica del concreto impegno del socio privato al rilancio dell’impianto.Per parte loro, i, definitoe non chiarificatore da Fim, Fiom e Uilm, che chiedono una. Per questo è statoin tutti gli stabilimenti ex Ilva con, data in cu dovrebbe tenersi l'assemblea di Acciaierie d'Italia., non può tenere in ostaggio il governo e i cittadini dove sono gli stabilimenti", ha dichiarato il leader della Fiom, aggiungendo "che oggi non c'è".Per il leader della Uilml'incontro "" perché il governo "subordina tutta la strategia per salvare l'acciaio di Stato a una riunione dell'assemblea dei soci il 23 novembre", dove "si potrà capire se il socio privato rimarrà o meno nel nostro paese e dove sarà richiesta una ricapitalizzazione di 320-380 milioni di euro per gestire l'emergenza".