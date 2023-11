Fiera Milano alza guidance su EBITDA 2023 a 85-90 milioni di euro

Fiera Milano

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore fieristico e congressuale, ha chiuso iconpari a 177,8 milioni di euro, in crescita del 10% (+16 milioni di euro) rispetto ai primi nove mesi del 2022,pari a 56,2 milioni di euro, in miglioramento del 13% (+6,3 milioni di euro) rispetto ai primi nove mesi del 2022, epari 23,7 milioni di euro, in forte miglioramento rispetto ai 0,9 milioni di euro registrati nei primi nove mesi del 2022.L'ante effetti IFRS 16 mostra una disponibilità finanziaria netta al 30 settembre 2023 pari a 61,5 milioni di euro, in miglioramento rispetto ad una disponibilità finanziaria netta di 29,8 milioni al 31 dicembre 2022."Nei primi nove mesi dell'anno il Gruppo ha registrato risultati sopra le aspettative con crescita di ricavi ed EBITDA a doppia cifra e un Utile Netto in significativo miglioramento rispetto al 2022 - ha commentato l'- Alla luce delle ottime performance conseguite, e in considerazione della visibilità sul quarto trimestre - che conferma risultati superiori alle attese - il Gruppo è in grado dinel nuovo range di 85-90 milioni di euro, rispetto alla precedente previsione di 70-80 milioni di euro. La robusta generazione di cassa realizzata nel periodo consente inoltre di settare un target migliorativo di Disponibilità Finanziaria Netta a fine anno, nell'ordine di 55-60 milioni di euro, rispetto ai 30 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2022".