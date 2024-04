Lottomatica, ricavi in crescita a 440 milioni nel primo trimestre

Lottomatica

(Teleborsa) - Nei primi tre mesi del 2024,ha registrato unaper 8,7 miliardi di euro, in aumento del 20% rispetto allo stesso periodo del 2023. Il settore operativo Online ha continuato a sovra-performare con una raccolta in crescita del 36% rispetto allo stesso periodo del 2023.sono stati pari a Euro 440,1 milioni nei primi tre mesi del 2024, rispetto a Euro 422,3 milioni dello stesso periodo del 2023, con un incremento pari al 4%. A payout normalizzato i ricavi del primo trimestre 2024 sono cresciuti del 16% rispetto allo stesso periodo del 2023, sostanzialmente in linea con il tasso di crescita degli ultimi trimestri.L’ Adjusted EBITDA è stato pari a Euro 149,5 milioni nel primo trimestre del 2024, -4% rispetto allo stesso periodo del 2023. L’Adjusted EBITDA margin sui ricavi è pari al 34,0%, rispetto al 36,9% dello stesso periodo del 2023, per effetto del payout sfavorevole registrato nel primo trimestre del 2024. Escludendo l’impatto del payout sfavorevole, l’Adjusted EBITDA è stato pari a Euro 175,1 milioni nelprimo trimestre del 2024, +23% rispetto al Q1 2023, sostanzialmente in linea con il tasso di crescita degli ultimi trimestri.L’è stato pari a Euro 110,1 milioni, rispetto a Euro 138,5 milioni dello stesso periodo del 2023, a causa del decremento dell'Adjusted EBITDA e dei maggiori pagamenti per le concessioni.L'ial 31 marzo 2024 è stato pari a Euro 1,224.1 milioni, che equivale a una leva finanziaria calcolata su base LTM run rate Adjusted EBITDA pari al 2,1x., ha commentato: “Nel primo trimestre del 2024, anche grazie ad un trend di mercato che continua ad essere molto positivo, con ricavi ed EBITDA che hanno registrato una crescita a doppia cifra su base annua (a payout normalizzato). Abbiamo completato con successo l'acquisizione di SKS365 ad aprile 2024 e di conseguenza aggiornato la guidance, e”.: Ricavi pari a Euro 2.020-2.065 milioni e Adjusted EBITDA pari a Euro 680-700 milioni. Include 8 mesi di contributo di SKS365; Adjusted EBITDA implicito per SKS365 per l'esercizio 2024 pari a circa Euro 80 milioni, rispetto all'Adjusted EBITDA per l'esercizio 2023 pari a Euro 72 milioni (circa 11% di crescita su base annua di ricavi e Adjusted Ebitda).