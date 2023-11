(Teleborsa) - Per leil termine per il versamento dellarispetto alla data originaria del 30 novembre 2023. Lo annuncia l'Agenzia delle Entrate, che ha pubblicato oggi i chiarimenti sulle novità contenute nel Decreto Anticipo, precisando che èlo stesso importoda gennaio a maggio 2024.La circolare dell'Agenzia ricorda che ilha introdotto, solo per il periodo d’imposta 2023, il differimento dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024 della scadenza deldovuto in base alla dichiarazione Redditi Persone fisiche 2023 emensili di pari importo, a partire da gennaio 2024, con(sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi pari al 4% annuo). Per i, invece, resta fermo il- Nel delimitare l’ambito di applicazione della misura, l’Agenzia precisa cheche hanno dichiarato, con riferimento al periodo d’imposta 2022,euro. In base al dettato normativo, sonoi titolari di partita Iva diversi dalle persone fisiche come, per esempio, lee gli- Per verificare il rispetto del, si deve far riferimento ai. Se il contribuente esercita più attività (con diversi codici Ateco), bisogna sommare i relativi ricavi e compensi; allo stesso modo nel caso della persona fisica che esercita sia un’attività di lavoro autonomo sia un’attività di impresa occorre sommare ricavi e compensi relativi ad entrambe.