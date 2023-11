Laboratorio Farmaceutico Erfo, ricavi primi 9 mesi a 4,69 milioni

Laboratorio Farmaceutico Erfo

(Teleborsa) - Iconsolidati del gruppoal 30 settembre 2023 sono pari a circa 4,69 milioni di euro, in crescita del 23% rispetto ai 3,82 milioni di euro al 30 settembre 2022.Al 30 settembre 2023 l’ EBITDA adjusted generato dalla società è pari a circa 1,30 milioni di euro con un’incidenza pari al 28% dei ricavi.Laè cash positive e pari a circa 1,43 milioni di euro, in miglioramento rispetto al 31 dicembre 2022 e al 31 marzo 2023 in cui era pari rispettivamente a circa 1,00 e 0,98 milioni di euro, e sostanzialmente in linea rispetto agli 1,53 milioni del 30 giugno 2023.: “Ci apprestiamo a concludere un anno di grandi cambiamenti, in cui siamo maggiormente consapevoli del percorso che abbiamo intrapreso: coerente, solido e con un alto potenziale di crescita. Nell’ultimo trimestre abbiamo proseguito il processo di integrazione delle società del Gruppo, con impatti positivi di efficienza industriale e di know-how che ha permesso di mettere a fattor comune le professionalità di tutto il nostro ecosistema. Nonostante la stagionalità del terzo trimestre che caratterizza il business della nutrizione e dietetica,, grazie anche all’ internazionalizzazione intrapresa con Erfo France, con la quale i nostri prodotti hanno varcato i confini nazionali, fino ad arrivare nell’isola di La Reunion, Dipartimento d’Oltremare francese nel mezzo dell’oceano Indiano. Abbiamo inoltre completato l’operazione “FarmaWow” e siamo a lavoro per realizzare un vero e proprio portale dedicato alla nutraceutica, con il quale raggiungere nuovi clienti con i prodotti della linea Medical Division, i cui ricavi sono cresciuti del 131% YoY. Il 2024 ci vedrà impegnati sempre più nello sviluppo della rete a marchio Diètnatural all’estero con l’obiettivo di avviare nuovi centri in franchising che possano favorire lo sviluppo di tutta la rete in territorio francofono".