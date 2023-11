Campari in forte calo dopo il profit warning di Diageo

Campari

(Teleborsa) -, società che fa parte del FTSE MIB ed è attiva nel campo delle bevande, si muove in netto ribasso a Piazza Affari, colosso britannico britannico che opera nello stesso settore ed è oggi affondato sulla Borsa di Londra, risultando i gran lunga ilStamattina Diageo ha avvertito che il suo. In particolare, ha citato le pressioni macroeconomiche nella regione che si stanno traducendo in un calo dei consumi.Scendecon i prezzi allineati a 10,54 Euro, per una. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 10,42 e successiva a quota 10,31. Resistenza a 10,73.A piccocon i prezzi allineati a 27,74 sterline, per una. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 26,63 e successiva a quota 25,51. Resistenza a 29,42.