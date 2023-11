FTSE Russell: CNH Industrial fuori dal FTSE MIB il 18 dicembre

CNH Industrial

(Teleborsa) - FTSE Russell ha annunciato che, colosso del settore dei macchinari e dei servizi, non sarà più idonea e sarà(incluso l'indice FTSE MIB), con efficacia alla data della revisione, ovvero ilLa comunicazione da parte del gestore degli indici segue l'annuncio di di CNH Industrial in relazione alla, con effetto dal 2 gennaio 2024.La società rimarrà quotata alla. A seguito della rimozione dalla quotazione, a CNH Industrial verrà riassegnata la nazionalità USA da FTSE Russell e inserita negli indici appropriati.Le relative sostituzioni per gli indici applicabili della serie di indici FTSE Italia saranno annunciate ilin concomitanza con l'annuncio di revisione di dicembre.