Illumina lancia profit warning, titolo va giù

Illumina

Nasdaq 100

azienda specializzata nello sviluppo di sistemi integrati dedicati all'analisi della variazione genetica

Illumina

(Teleborsa) - Ribasso per, che tratta in perdita del 13,97% sui valori precedenti.Il gruppo biotecnologico ha rivisto al ribasso le stime per l'esercizio in corso: l'utile per azione adjusted è ora atteso tra 0,60 e 0,70 dollari contro i 0,75-0,90 dollari della precedente guidance. Le attese degli analisti erano di 80 centesimi per azione.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa dell', che fa peggio del mercato di riferimento.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 89,05 USD. Prima resistenza a 94,99. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 86,05.