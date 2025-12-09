Milano 17:35
43.575 +0,33%
Nasdaq 22:00
25.669 +0,16%
Dow Jones 22:02
47.560 -0,38%
Londra 17:35
9.642 -0,03%
Francoforte 17:35
24.163 +0,49%

In evidenza Illumina sul listino di New York

Migliori e peggiori
In evidenza Illumina sul listino di New York
(Teleborsa) - Brillante rialzo per l'azienda specializzata nello sviluppo di sistemi integrati dedicati all'analisi della variazione genetica, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,56%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Illumina più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Illumina. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 136,9 USD. Primo supporto visto a 129,1. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 123,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```