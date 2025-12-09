In evidenza Illumina sul listino di New York

(Teleborsa) - Brillante rialzo per l'azienda specializzata nello sviluppo di sistemi integrati dedicati all'analisi della variazione genetica
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,56%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Illumina
più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Illumina
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 136,9 USD. Primo supporto visto a 129,1. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 123,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)