Sanlorenzo, BofA conferma Buy apprezzando accelerazione ordini

Bank of America

Sanlorenzo

(Teleborsa) -(BofA) ha confermato la) e ilper azione) sul titolo, operatore della nautica di lusso quotato su Euronext STAR Milan, dopo che ieri la società ha comunicati i risultati al 30 settembre 2023 Commentando i risultati positivi, gli analisti hanno affermato: "Riteniamo che Sanlorenzo rimanga unagrazie alla sua resilienza e al suo profilo di visibilità. Aumentiamo il nostro EPS 2023-25E del 2-3% e ora siamo sopra del 2% rispetto al consensus".Viene fatto notare che il 3Q23 è diventato ilin cui Sanlorenzo ha visto l', poiché l'intake di 253 milioni di euro è cresciuta del +2% rispetto al 3Q22 e ha accelerato rispetto agli ultimi tre trimestri in valore assoluto."Riteniamo che l'accelerazione siadati: i tempi di attesa più lunghi per gli yacht poiché le consegne per la divisione Yacht saranno esaurite fino al 2026 e per la divisione Superyacht fino al 2027; e il visibile rallentamento della domanda da parte della clientela americana, compensato dai clienti europei e mediorientali", si legge nella ricerca.