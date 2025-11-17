Milano 14:21
43.755 -0,54%
Nasdaq 14-nov
25.008 +0,06%
Dow Jones 14-nov
0 0,00%
Londra 14:21
9.673 -0,26%
Francoforte 14:21
23.705 -0,72%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Sanlorenzo

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Sanlorenzo
Bene ilproduttore di yacht e superyacht, con un rialzo del 2,54%.
Condividi
```