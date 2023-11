Amla: anche Roma tra le città candidate per ospitare l’Antiriciclaggio Ue

(Teleborsa) - Tra i nove paesi candidati per ospitare la nuova sede dell', la Commissione europea ha ricevuto anche la candidatura dell'. Oltre al nostro paese, ci sono Bruxelles, Francoforte, Dublino, Madrid, Parigi, Riga, Vilnius e Vienna. L’Ue ha annunciato l’inizio dell’accettazione delle candidature a settembre con termine venerdì 10 novembre alle ore 18.La decisione di candidare Roma per ospitare l’Amla è stata presa nei mesi scorsie comunicata dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano su proposta del. Quest'ultimo ha sottolineato che, citando il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Banca d’Italia, l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia, il Comando Generale della Guardia di Finanza, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e la Direzione investigativa antimafia. Proprio la lunga esperienza delle autorità italiane in materia di antiriciclaggio nella capitale, unita alla bellezza storica della città, potrebbe essere un fattore determinante per convincere l’Ue sulla destinazione dei 400 dipendenti che animeranno i 10mila metri quadrati occupati dall’agenzia., complesso al momento in corso di riqualificazione.Ora bisognerà attendere le decisioni delle istituzioni europee. Nell’ultimo anno l’Italia si è aggiudicata un’altra importante sede di un’istituzione europea: la terza sede del Tribunale dei brevetti, a Milano.