Avio, conti 9 mesi in crescita grazie a business difesa. Ordini a 1,3 miliardi

Avio

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione, ha chiuso iconpari a 222,9 milioni di euro, +1,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, con un aumento delle attività di sviluppo e delle attività di produzione per la propulsione tattica, parzialmente compensate da un contributo inferiore di Ariane.L'Reported è pari a 8,7 milioni di euro (+34%, grazie al contributo dei progetti di sviluppo tecnologico e al decremento dei costi energetici), mentre l'EBITDA Adjusted è pari a 14,1 milioni di euro (+41%). L'Reported (-3,5 milioni vs -7,7 milioni) e l'EBIT Adjusted (1,9 milioni vs -4,2 milioni) sono migliorati per il ciclo di vita di certe attività pluriennali e la diversa composizione delle attività con una maggiore incidenza dei ricavi di sviluppo."I risultati economici e finanziari sono in miglioramento, grazie ad une ad unanell'Eurozona - ha commentato l'- Parallelamente, l'azienda ha mantenuto il suo elevato portafoglio ordini, con una chiara visibilità sul futuro. Il business della difesa sta crescendo molto più velocemente del previsto e si prevede che continuerà a crescere nel 2024. Le ultime decisioni dell’ESA forniscono maggiore visibilità sul futuro dei programmi Ariane 6, Vega C e Vega E, rafforzando le prospettive di crescita".Laè pari a 47,9 milioni di euro rispetto a 74,4 milioni di euro alla fine del 2022 e a 21 milioni di euro alla fine del primo semestre 2022, superiore al tipico trend stagionale per l’effetto temporale di certi anticipi relativi a contratti di sviluppo.Ilsi attesta a 1.323,1 milioni di euro (+31% rispetto al 31 dicembre 2022), con un significativo aumento del portafoglio ordini per le attività di propulsione tattica.: portafoglio ordini a 1.150-1.250 milioni di euro; ricavi a 330-350 milioni di euro; EBITDA Reported a 19-25 milioni di euro; utile netto a 2-6 milioni di euro