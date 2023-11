Destination Italia, POC avvia negoziazioni il 16 novembre

Destination Italia

(Teleborsa) -, società travel tech italiana specializzata nel turismo incoming di qualità verso l'Italia e quotata su Euronext Growth Milan (EGM), ha comunicato che l'deldenominato "Destination Italia POC 2023-2028" (POC) da parte di Borsa Italiana è prevista per martedì 14 novembre 2023 e il primo giorno delle negoziazioni (coincidente con la data di godimento e la consegna dei titoli agli investitori) per giovedì 16 novembre 2023.Come già comunicato , ladel POC si è chiusa con la sottoscrizione di 607 obbligazioni convertibili per un importo complessivo pari a 1.821.000 euro.