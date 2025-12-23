e-Novia, Cda delibera emissione prestito obbligazionario convertendo 2026-2028 per max 2,06 milioni

(Teleborsa) - Il Cda di e-Novia
, in esecuzione della delega dell’Assemblea del 19 dicembre 2025, ha deliberato l’emissione del "Prestito Obbligazionario Convertendo e-Novia 2026-2028"
e il correlato aumento del capitale sociale
a servizio della conversione.
Il Consiglio ha inoltre approvato il relativo regolamento (“Regolamento”).
L’emissione del POC consentirà alla Società di reperire risorse finanziarie volte, tra l’altro, al soddisfacimento del debito bancario come previsto dal Piano di Risanamento
, al perfezionamento della composizione negoziata della crisi (“CNC”) e alla prosecuzione dell’attività caratteristica successivamente al deposito della relazione finale dell’Esperto.
Il POC sarà suddiviso in massime 2.060 obbligazioni convertende del valore nominale di 1.000 euro ciascuna, di ammontare nominale complessivo massimo pari a 2,06 milioni
, da offrire in opzione agli aventi diritto.
La data di emissione del POC e l’avvio dell’offerta sono previsti entro fine maggio 2026.