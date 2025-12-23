e-Novia, Cda delibera emissione prestito obbligazionario convertendo 2026-2028 per max 2,06 milioni

e-Novia

(Teleborsa) - Il Cda di, in esecuzione della delega dell’Assemblea del 19 dicembre 2025, ha deliberato l’e ila servizio della conversione.Il Consiglio ha inoltre approvato il relativo regolamento (“Regolamento”).L’emissione del POC consentirà alla Società di reperire risorse finanziarie volte, tra l’altro, al, al perfezionamento della composizione negoziata della crisi (“CNC”) e alla prosecuzione dell’attività caratteristica successivamente al deposito della relazione finale dell’Esperto.Il POC sarà suddiviso in massime 2.060 obbligazioni convertende del valore nominale di 1.000 euro ciascuna, di, da offrire in opzione agli aventi diritto.La data di emissione del POC e l’avvio dell’offerta sono previsti entro fine maggio 2026.