Ferrari, 250 assunzioni entro 1° semestre 2024. Lancia piano di azionariato diffuso

Ferrari

(Teleborsa) -ha annunciato, metà delle quali sono previste nel mese di gennaio, e una serie di iniziative per essere ancora più vicina alle proprie persone. "La Ferrari è fatta di persone, che sono state, sono e saranno costantemente al centro della nostra attenzione - ha commentato il CEO Benedetto Vigna - Queste iniziative rispondono al desiderio di dare un riconoscimento al senso di appartenenza che ci rende unici e di continuare a rafforzarlo in questo viaggio di ricerca continua dell'eccellenza".In primis, è stato spiegato che entro i primi mesi del 2024 sarà avviato un. Ciascun dipendente, su base volontaria, diventerà socio di Ferrari ricevendo in forma gratuita delle azioni, una tantum, per un valore di assegnazione entro il limite di circa 2.065 euro, secondo la normativa fiscale di riferimento. Il piano sarà servito da azioni proprie. Se il dipendente conserverà le azioni per almeno 36 mesi, la società gli riconoscerà un'ulteriore attribuzione di azioni fino al 15% del valore della prima assegnazione. Ferrari si farà carico anche di tutte le spese relative alla gestione del piano e di tutte le relative posizioni individuali dei dipendenti.Inoltre, Ferrari ha oggiriconosciuto ai lavoratori delle società italiane del gruppo, in scadenza il prossimo dicembre, con le organizzazioni sindacali provinciali di FIM, UILM e FISMIC insieme al Consiglio delle RSA della società.Il nuovo accordo sarà valido per il quadriennio 2024-2027. Durante tale periodo ile ai dipendenti sarà data l'opportunità di convertire, su base volontaria e secondo uno specifico regolamento, parte del valore in azioni della società, fino a un massimo di 3.000 euro all'anno. Tale conversione, servita da azioni proprie, potrà avvenire in totale esenzione fiscale alle previste condizioni di legge, avvantaggiandosi così della posizione di soci Ferrari e della disponibilità di una gestione titoli gratuita.Infine, Ferrari ha deciso di, il programma che da oltre 20 anni tutela la salute dei dipendenti Ferrari in Italia e dei loro famigliari. A partire dal prossimo anno i dipendenti potranno usufruire su base volontaria di un check-up annuale in forma gratuita, comprensivo di esami clinici e di visite specialistiche. Il Progetto Formula Benessere Junior, oggi dedicato ai figli dei dipendenti Ferrari tra i 5 e i 15 anni, viene esteso alla fascia d'età dai 4 ai 18 anni.Ferrari ha deciso inoltre diattraverso delle agevolazioni al lavoro agile e attraverso il riconoscimento di permessi retribuiti fino ai 10 anni di età dei minori, che si aggiungono alle misure già previste dalle norme di legge.