Il comparto telecomunicazioni in Italia marcia in positivo (+1,05%), corre Softlab

indice del settore telecomunicazioni

indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni

FTSE Italia Telecommunications

indice EURO STOXX Telecommunications

Telecom Italia

bassa capitalizzazione

Softlab

Giglio Group

(Teleborsa) - Andamento tonico per l', grazie alla scia positiva disegnata dall'Ilha aperto a 8.805,6, con un incremento di 92,25 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'termina la seduta a 279, dopo aver avviato la seduta a 277.Tra le azioni più importanti dell'indice telecomunicazioni di Milano, rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile del 3,21% sui valori precedenti.Tra i titoli adell'indice telecomunicazioni, vigoroso rialzo per, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,58%.Apprezzabile rialzo per, in guadagno del 3,08% sui valori precedenti.