Pesca, Consiglio Ue approva nuove norme per controlli

(Teleborsa) -e una revisione del sistema sanzonatorio. Semaforo verde definitivo in Consiglio Europeo alla revisione del regime unionale di controllo della pesca, modernizzando le modalità di controllo e introducendo nuove norme per la lotta contro la pesca eccessiva., che aggiorna circa il 70% delle norme vigenti in materia di controllo dei pescherecci, contribuirà a garantire che le navi dell'UE e le altre navi che pescano nelle acque dell'UE rispettino le norme della politica comune della pesca (PCP)", ha detto Luis Planas Puchades, ministro a interim spagnolo dell'Agricoltura, della pesca e dell'alimentazione.Il regolamento adottato oggi garantirà infatti "che il nostro regime di controllo della pesca rimanga aggiornato rispetto agli ultimi sviluppi tecnologici, in modo da poter prevenire efficacemente la pesca eccessiva. Questo va a beneficio dell'ambiente e, in ultima analisi, anche delle comunità di pescatori e contribuirà a garantire la sostenibilità sociale ed economica del settore".Tra le principali modifiche introdotten sostanza, tutti i pescherecci saranno localizzati attraverso un dispositivo VMS e tutte le catture dovranno essere registrate elettronicamente; nel caso di alcuni piccoli pescherecci costieri di lunghezza inferiore a 9 metri possono essere concesse esenzioni dall'obbligo di VMS fino al 31 dicembre 2029. E nel caso di pescherecci di maggiori dimensioni saranno usati strumenti per il monitoraggio elettronico a distanza per garantire che le catture indesiderate non vengano rigettate in mare in violazione dell'"obbligo di sbarco", bensì siano portate a terra.