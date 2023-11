ARERA vince il premio smart working della PA per l'innovazione delle modalità di lavoro

(Teleborsa) -vince loper la categoria amministrazioni pubbliche, il riconoscimento dell'alle organizzazioni che si sono distinte per capacità di innovare le modalità di lavoro grazie ai loro progetti di smart working. Nellasi legge nelle motivazioni, il progetto di ARERA è stato ritenuto il migliore in base ai tre criteri stabiliti per la selezione: impatto all'interno dell'azienda, vale a dire i benefici legati all'efficienza; estensione, intesa numero dei lavoratori coinvolti; innovazione del progetto.Il premio è un riconoscimento delche, supportato da importanti investimenti in tecnologia e competenze, ha portato a una mappatura dei principali processi aziendali e a una loro completa dematerializzazione. Lae gli idel personale hanno permesso di creare una modalità lavorativa in cui tutti i processi ARERA sono accessibili a tutti i dipendenti e possono essere svolti in modalità remota, da qualsiasi luogo e con qualsiasi strumento.Il percorso ha visto anche fasi didifferenziate per figure professionali e costruito a partire dalle esigenze manifestate con una survey interna, e la redazione di unritagliato su misura sulle esigenze di un'Autorità indipendente. ARERA ha scelto di valorizzare lo smart-working anche dal contesto dell'emergenza, con unache ha portato, tra l'altro, alla riduzione dei costi legati alle sedi di lavoro e degli spostamenti casa-lavoro.Da quest'ultimo punto di vista i primi confronti tra la situazione precedente e quella attuale hanno consentito di stimare una(fonti utilizzate per i fattori di emissione: ISPRA 2020 e Ecoinvent 3.8) e una riduzione di emissioni inquinanti dell'ordine del 70%, con una sensibile riduzione degli impatti ambientali legati al funzionamento delle strutture e alla mobilità del personale.