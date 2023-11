Centrale del Latte d'Italia, utile 9 mesi sale a 6,3 milioni di euro

Centrale del Latte d'Italia

(Teleborsa) -, terzo operatore italiano del mercato del latte fresco e a lunga durata e società quotata su Euronext STAR Milan, ha chiuso icon unpari a 250,8 milioni di euro, in incremento del 12,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno grazie alla capacità di acquisire nuova clientela nel comparto Dairy e di una politica commerciale di incremento del prezzo volta a contrastare gli effetti inflazionistici.L'si attesta a 24 milioni di euro, in incremento del 33,9%, con un EBITDA margin del 9,6% in aumento rispetto all'EBITDA margin dell'8%.L'risulta pari a 6,3 milioni di euro, in netto aumento rispetto al 30 settembre 2022, il cui dato era pari a 2,2 milioni di euro.Migliora anche lache risulta pari a -40,4 milioni di euro, in netto miglioramento del 31,1%, rispetto ai -58,7 milioni di euro al 31 dicembre 2022.