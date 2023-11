iliad Italia, +359 mila utenze nel terzo trimestre tra mobile e fibra

(Teleborsa) - Il, attivo nel settore delle telecomunicazioni, ha chiuso i primi nove mesi del 2023 con 47 milioni e 804 mila utenze, in aumento di 845 mila rispetto a giugno 2023, un fatturato di 6,797 miliardi di euro, con un incremento del 10,1% rispetto ai primi nove mesi del 2022, e un EBITDAaL a 2,545 miliardi di euro, +5,1% rispetto al 30 settembre 2022.Inglisono 10 milioni e 475 mila, con un incremento netto di 359 mila utenti rispetto al 30 giugno 2023. Anche neldel mercato fibra iliad ha avuto una performance positiva, raggiungendo 172 mila utenti e registrando 23 mila nuovi utenti netti rispetto al primo semestre dell'anno.Anche i principalisono caratterizzati da un trend positivo: il fatturato dei primi nove mesi si attesta a 764 milioni di euro, +12,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno; l'EBITDAaL, caratterizzato da una performance positiva, passa a 189 milioni registrati al 30 settembre 2023 (+28,7% verso il 2022)."Trimestre dopo trimestre abbiamo messo a segno performance sempre più positive, sia nel segmento mobile che in quello della fibra, e non da ultimo anche in quello business - commenta- Sin dal nostro arrivo, abbiamo costruito la nostra offerta a partire dai valori di fiducia e trasparenza, principi che sono diventati una garanzia per tutti gli utenti che ogni giorno decidono di sceglierci".