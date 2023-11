Salone SRI, Gentili: "Eurizon fra i primi ad aderire alla Net Zero Asset Manager Initiative"

(Teleborsa) - "Il cambiamento climatico è una delle sfide più importanti per il futuro del nostro pianeta, per questo motivo è fondamentale affrontare il tema della transizione energetica e come questa possa essere attuata nella pratica, includendo processi di economia circolare e affiancando alla transizione ambientale una corretta transizione sociale". E' quanto dichiaratodel team ESG & Strategic Activism di, partecipando ad uno dei Talk in agenda durante il, a Milano."Due anni fa Eurizon è stato il primo operatore in Italia ad aderire alla Net Zero Asset Manager Initiative - ha ricordato Gentili - per sostenere l'obiettivo di zero emissioni nette di gas serra entro il 2050 attraverso lo studio e il monitoraggio delle strategie di decarbonizzazione degli emittenti. Contemporaneamente, siamo impegnati attivamente sul fronte della circular economy, per cui abbiamo anche creato uno score proprietario per valutare e misurare il grado di circolarità degli emittenti".