Target, outlook del trimestre festivo sopra le attese

Target , azienda statunitense attiva nel settore della grande distribuzione, ha chiuso il terzo trimestre del 2023 con vendite comparabili diminuite del 4,9%, riflettendo un calo comparabile delle vendite in negozio del 4,6% e un calo comparabile delle vendite digitali del 6,0%. Il fatturato totale di 25,4 miliardi di dollari è stato inferiore del 4,2% rispetto allo scorso anno, riflettendo un calo delle vendite totali del 4,3% e una diminuzione dello 0,6% degli altri ricavi.



L'utile netto è stato di 971 milioni di euro, in aumento del 36,3%. La società ha riportato un EPS di 2,10 dollari, in aumento del 36,3% rispetto a 1,54 dollari nel 2022.







"Nel terzo trimestre, il nostro team ha continuato a gestire con successo la nostra attività in un ambiente esterno molto impegnativo - ha commentato il CEO Brian Cornell - Mentre le vendite del terzo trimestre sono state coerenti con le nostre aspettative, gli utili per azione sono stati molto superiori delle nostre previsioni".



Per il quarto trimestre, la società prevede vendite comparabili in un ampio intervallo a un tasso "mid-single digit" e un EPS rettificato compreso tra 1,90 e 2,60 dollari (superiore alle attese degli analisti di 2,22 dollari per azione, secondo i dati LSEG).

(Teleborsa) -