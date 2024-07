Constellation Brands, utili primo trimestre sopra le attese

Constellation Brands

(Teleborsa) -, gruppo statunitense attivo nel settore delle bevande alcoliche, ha chiuso ildell'anno fiscale 2025 (terminato il 31 maggio) con undi 3,57 dollari per azione, battendo le stime degli analisti di 3,46 dollari per azione (secondo i dati LSEG).sono stati di 2,66 miliardi di dollari, in aumento del 6% rispetto allo periodo dello scorso anno, leggermente inferiore alle stime di 2,67 miliardi di dollari."La costante crescita dei ricavi e ledel nostro business della birra hanno portato a un forte reddito operativo e alla generazione di flussi di cassa nel primo trimestre - ha commentato il- In linea con le nostre priorità disciplinate ed equilibrate di allocazione del capitale degli ultimi cinque anni: abbiamo ridotto il nostro rapporto di leva finanziaria netto a 3,1x e continuiamo a aspettarci di raggiungere il nostro obiettivo di 3,0x quest'anno fiscale".