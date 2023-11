TJX Companies migliora guidance per intero esercizio

TJX Companies

(Teleborsa) -, multinazionale statunitense che gestisce negozi fisici e online beni casalinghi e abbigliamento a prezzo scontato, ha chiuso ildell'anno fiscale 2024 (terminato il 28 ottobre 2023) condi 13,3 miliardi di dollari, con un aumento del 9% rispetto al terzo trimestre dell'anno fiscale 2023. Le vendite complessive dei negozi comp sono aumentate del 6%. L'è stato di 1,2 miliardi di dollari e l'è stato di 1,03 dollari, in aumento del 13% rispetto a 0,91 dollari nel terzo trimestre dell'anno fiscale 2023."Sono estremamente soddisfatto delle prestazioni del terzo trimestre e dell'ottima esecuzione dei nostri team poiché le vendite dei negozi, il margine di profitto al lordo delle imposte e gli utili per azione hanno- ha commentato il- Sono particolarmente soddisfatto dei risultati delle nostre divisioni Marmaxx e HomeGoods, che hanno registrato straordinari aumenti delle vendite comp interamente guidati dal traffico dei clienti. Il traffico dei clienti è aumentato in tutte le divisioni, le nostre vendite complessive di abbigliamento sono rimaste molto forti e le vendite per la casa sono state eccezionali e hanno accelerato sequenzialmente rispetto al secondo trimestre".TJX Companiesche le vendite di negozi comparabili peraumenteranno dal 4% al 5% (rispetto alla precedente previsione del 3%-4%) e utili rettificati per l'intero anno 2024 compresi tra 3,61 e 3,64 dollari per azione (in aumento rispetto alla precedente previsione compresa tra 3,56 e 3,62 dollari per azione).