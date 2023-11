Fenix Entertainment presenta domanda di concordato preventivo

Fenix Entertainment

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi, ha comunicato che in data 15 novembre 2023 è stata depositata presso la sezione fallimentare del Tribunale di Romaai sensi dell'art. 40 e 44 Comma I, CCII che consente di riservarsi di depositare la proposta, il piano e la documentazione di cui all'art. 39 CCII entro il termine fissato dal Tribunale.La società provvederà prontamente ad aggiornare il mercato in merito a tale procedura, si legge in una nota.