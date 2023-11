First Capital, NAV al 30 settembre pari a 72,5 milioni di euro

First Capital

(Teleborsa) -, holding di partecipazione finanziaria quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di Private Equity, ha comunicato che il2023 si attesta a 72,5 milioni di euro (di cui 3,3 milioni di pertinenza di terzi), pari a 24,6 euro per azione in circolazione.Nel2023 il NAV Total Return di First Capital ha registrato una, portando la variazione complessiva rispetto al 31 dicembre 2022 a -8%, impattata dalla pressione al ribasso su tutto il segmento delle small caps italiane nel periodo, determinata dall'assenza di liquidità (bassi volumi scambiati) e dagli ingenti deflussi dai fondi azionari ed in particolare dai fondi PIR.In, il NAV evidenzia un decremento di 6,7 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2022 (quando era pari a 79,2 milioni), riferibili alla riduzione di valore del portafoglio investimenti nel periodo e alla distribuzione di dividendi in denaro e carta per complessivi 1,8 milioni nel mese di giugno 2023.