Fondo Italiano d'Investimento acquista la maggioranza di Corradi e Ghisolfi

(Teleborsa) -, controllato da CDP Equity e partecipato da banche e fondazioni, ha, azienda leader in Italia nel settore della progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti biogas e biometano a matrice agricola. Fondata nel 1970 in provincia di Cremona, Corradi e Ghisolfi ha riportato una crescita significativa del giro d'affari negli ultimi anni e punta a chiudere l'esercizio con un fatturato superiore a 30 milioni di euro.L'operazione, il cui perfezionamento è previsto indicativamente entro fine 2023, è, il fondo settoriale dedicato a sostenere la filiera agroalimentare italiana. L'investimento - si legge in una nota - mira a supportare Corradi e Ghisolfi nel rafforzamento della struttura manageriale e nell'espansione della capacità produttiva a supporto della forte crescita del mercato di riferimento attesa nei prossimi anni., figlio del fondatore Ettore, rimarrà alla guida della società con la nomina di Amministratore Delegato e Presidente del gruppo, affiancato dalla sorellache entrerà a far parte del Consiglio di Amministrazione.verrà nominato Presidente onorario della società."La storia, l'esperienza e il know-how di Corradi e Ghisolfi, così come le indubbie capacità dimostrate dalla famiglia Corradi nell'operare in questo importante settore, hanno da subito rappresentato un elemento di forte attrazione per il Fondo - ha commentato- A partire da oggi lavoreremo assieme alla famiglia Corradi per cogliere ogni opportunità di crescita, sostenuti dagli attuali trend di mercato, con particolare riguardo al settore del biogas e biometano, ambito che vede la società inserirsi da tempo tra i principali player italiani".