Macy's migliora guidance dopo terzo trimestre oltre le attese

Macy's

(Teleborsa) -, storica catena della grande distribuzione statunitense, ha chiuso il terzo trimestre dell'anno fiscale 2023 conpari a 5 miliardi di dollari, in calo del 7% rispetto al terzo trimestre del 2022. Lesono state in calo del 7,0% su owned basis e del 6,3% su owned-plus-licensed basis. L'è stato di 43 milioni di dollari, in calo rispetto ai 108 milioni di dollari di un anno fa.L'è stato di 0,15 dollari e l'utileper azione di 0,21 dollari. Ciò si confronta con un utile per azione di 0,39 dollari e un utile per azione rettificato di 0,52 dollari nel terzo trimestre del 2022."Abbiamo fornito risultati del terzo trimestre migliori del previsto e stiamo entrando nel periodo festivo con una. Il nostro portafoglio di nameplates è leader nelle destinazioni per regali in tutto lo spettro di valori offrendo prodotti esclusivi. Abbiamo perfezionato il nostro assortimento di regali, semplificato le nostre promozioni e migliorato la nostra esperienza di acquisto", ha affermato ilMacy's hae ora prevede un utile per azione rettificato compreso tra 2,88 e 3,13 dollari , da una previsione precedente di 2,70-3,20 dollari. Inoltre, la guidance sulle vendite è stata leggermente milgiorata a 22,9-23,2 miliardi di dollari da 22,8-23,2 miliardi di dollari.