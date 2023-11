Autostrade per l’Italia, "Nuove tecnologie per raggiungere l'obiettivo Zero Corruption"

(Teleborsa) - Si è appena concluso il(AILA) e della(CICR). L’edizione 2023, intitolata "Principali sfide del commercio internazionale”, ha riunito i maggiori esperti di criticità delle operazioni commerciali nei mercati a livello mondiale.All’evento ha partecipato anche, Direttore Risk, Business Integrity, Resilience & Quality di. Al centro del suo intervento l'uso della, come strumento per le imprese nellaL’utilizzo di tecnologie digitali rappresenta unanel percorso che conduce all’e a tal proposito Nicola Allocca, anche Presidente del, ha citato ASPI quale esempio di best practice aziendale, affermando: "Grazie alla nostra profonda passione per la qualità, che è anche garanzia di resilienza e consapevoli dell’impegno per l’integrità, abbiamo sviluppato un modello di monitoraggio continuo, ispirato ai migliori standard OCSE, che ci permette di presidiare i nostri processi aziendali, senza comprometterne l’efficienza e la velocità".