Circle, controllata Magellan firma contratto biennale da 140.000 euro

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'analisi e nello sviluppo di prodotti per l'innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, ha comunicato che laha firmato uncon un cliente nel settore portuale per la gestione tecnico-finanziaria di sei progetti europei.Magellan Circle fornirà i propri servizi di consulenza in progetti facenti parte dei programmi Connecting Europe Facility, Interreg Central Europe e Interreg Italia-Francia Marittimo, con particolare, si legge in una nota."Il nostro obiettivo di lungo termine è agire da consulenti in programmi in cui possiamo apportare valore anche attraverso l'innovazione delle tecnologie create dal gruppo e supportare i clienti a trovare soluzioni efficienti e sostenibili nell’ambito del sistema portuale, in linea con gli obiettivi fissati dall'Unione Europea - ha commentato- Lavoreremo a stretto contatto con il nostro cliente, un partner unico nel settore portuale, fornendo un servizio innovativo per raggiungere gli obiettivi previsti in ogni progetto".